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نائب:أزمة الماء في العاصمة وأطرافها سببها الصراع على المناصب في أمانة بغداد
مصدر حكومي:إرسال النفط العراقي إلى لبنان مجانا تنفيذا لأمر حسن نصرالله
المالية النيابية تحذر حكومة الكاظمي من الانهيار المالي
القائد العام: استهداف مقراً للحشد من قبل أمريكا يمثل انتهاكاً سافراً للسيادة العراقية!
تحالف العامري “يهدد القوات الأمريكية” رداً على استهدافها لمقر ميليشيا حشد داخل العمق السوري
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نائب:أزمة الماء في العاصمة وأطرافها سببها الصراع على المناصب في أمانة بغداد
مصدر حكومي:إرسال النفط العراقي إلى لبنان مجانا تنفيذا لأمر حسن نصرالله
المالية النيابية تحذر حكومة الكاظمي من الانهيار المالي
مجلس الخدمة الاتحادية يحدد أولوية التعيين للمتعاقدين
البيان الختامي لقمة بغداد:ترسيخ أمن العراق وفرض السيادة الوطنية ومنع التدخل في شؤونه الداخلية
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انعدام الشفافية في الإيرادات المالية ..وزارة النفط أنموذجاً
إيرادات نفط الإقليم لعائلة بارزاني وحكومة أبنها مسرور لن تسلم بغداد برميلاً واحداً لأنه مباع لمدة 50 عاماً
أهالي السليمانية وحلبجة يطالبون بالإنفصال عن حكومة البارزاني والتعامل المباشر مع بغداد
لن يكشف عن قتلة النشطاء والمتظاهرين إلا بعد إلغاء ميليشيا الحشد الإرهابية
إيران تمنح الصين مشاريع استراتيجية في العراق بحكم النفوذ
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- متابعات خاصة
التزوير وانعدام الشفافية وفساد القضاء من عوامل تهديد مصداقية الانتخابات القادمة
تقرير:واشنطن باعت العراق إلى إيران والبلد أصبح القلب النابض لمشروعها التوسعي في المنطقة
رايتس ووتش:عمليات اغتيال الناشطين والمتظاهرين والصحفيين ثلثها نفذت في “عهد الكاظمي”
صواريخ إيران الباليستية لدى ميليشيا الحشد والحوثيين وعواقبها المزعزعة لأمن المنطقة
الكاظمي تحت أمرة ميليشيا الحشد والفشل المستمر
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