المالية النيابية تحذر من رفض الموازنة العامة

المالية النيابية تحذر من رفض الموازنة العامة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق – أكد عضو اللجنة المالية، النائب جمال كوجر، السبت، وقوف جهات سياسية بالضد من تمرير الموازنة، محذرا من تبعات رفضها.وقال كوجر في حديث صحفي، إن “الموازنة تحتاج إلى دراسة دقيقة لأن العجز فيها كبير وأرقامها كبيرة، وأنها أتت في ظرف اقتصادي عصيب، لذا يجب أن تخضع إلى دراسة مستفيضة”، مبينا أن “كل المواد في الموازنة حساسة وجدلية، وهناك أطراف سياسية تبحث عن ثغرات فيها، وأخرى تبحث عن الإصلاحات، وكل ذلك يأخذ حيزا ووقتا للمناقشة”.وتابع: “ينبغي أن نقف بالضد من صيغة الموازنة، وأن يتم تعديلها”، محذرا من “رفض تمريرها، لأنه يعطي مجالا لأن تؤخر على الأقل 6 أشهر، وهذا أمر خطير، فالموازنة تحتاج إلى تعديل لا تأخير، وأن تنسجم مع الواقع الاقتصادي للبلد”.وأشار إلى أن “هناك مواقف سياسية حاضرة، إذ أن جهات تقف بالضد من تمريرها”، مؤكدا أن “وضع البلد لا يتحمل تعطيل الموازنة، وأن أي تعطيل يعني تأخيرا في دفع الرواتب وأن الشارع لن يتحمل ذلك، ويجب على الجميع أن يتحملوا مسؤولية تمريرها”.

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