المالية النيابية تحمل الكاظمي مسؤولية تأخير إرسال قانون موزانة 2021

المالية النيابية تحمل الكاظمي مسؤولية تأخير إرسال قانون موزانة 2021
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- حمل عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، عبدالهادي السعداوي، السبت (12 كانون الأول 2020)، الحكومة، مسؤولية تأخر صرف رواتب الموظفين في الأشهر المقبلة، لعدم إرسالها قانون الموازنة لعام 2021 إلى البرلمان حتى الان.وقال السعداوي في حديث  صحفي، إن “الحكومة ملزمة بإرسال مشروع قانون موازنة 2021 مطلع شهر أيلول الماضي، وفق قانون الإدارة المالية الذي أقره مجلس النواب مطلع عام 2019 ، إلا انها حتى الان لم ترسل القانون إلى البرلمان من أجل مناقشته وتعديل الفقرات التي تحتاج لذلك”.واضاف، أن “الحكومة ملزمة في احترام التوقيتات الدستورية والقانونية في إرسال مشاريع القوانين ومنها الموازنة إلى البرلمان”، لافتا إلى أن “تأخير ارسال قانون الموازنة حتى الآن يثير الكثير من علامات الاستفهام”.وتابع عضو اللجنة المالية، أن “أي تأخر في توزيع رواتب الموظفين خلال الشهر الحالي والأشهر المقبلة تتحمله الحكومة لوحدها، لأنها لم ترسل قانون الموازنة إلى البرلمان”.وفي وقت سابق، علق النائب الثاني لرئيس البرلمان، بشير الحداد، السبت، (12 كانون الأول، 2020)، للمرة الأولى على تأخر الموازنة 2021 وخطره على رواتب الموظفين خلال الاشهر المقبلة.وحذر الحداد في بيان ، من “تأخر الحكومة في ارسال موازنة 2021 الى البرلمان، لأنه سيؤخر رواتب الموظفين”.واضاف البيان أن “البرلمان بانتظار وصول الموازنة من الحكومة لقراءتها واثرائها بالمناقشات لحين التصويت عليها”.وتابع أن “تعطيل الموازنة سيكون له تداعيات سلبية على الواقع المالي والاقتصادي في البلد”، مؤكداً ان “ذلك سيؤخر توزيع رواتب الموظفين خلال الاشهر المقبلة”.

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