المالية النيابية تدعم صندوق المشاريع المدرة للدخل

المالية النيابية تدعم صندوق المشاريع المدرة للدخل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- تبنت اللجنة المالية، اليوم الثلاثاء، مقترحاً لدعم صندوق المشاريع المدرة للدخل.وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان مقتضب، إن “اللجنة المالية تبنت مقترح دعم صندوق المشاريع المدرة للدخل وزيادة رأس مال الصندوق بأربعة أضعاف”.

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