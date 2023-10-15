المالية النيابية تدعو إلى الاستقرار المالي والمصرفي وضبط سعر صرف الدولار

المالية النيابية تدعو إلى الاستقرار المالي والمصرفي وضبط سعر صرف الدولار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت اللجنة المالية النيابية، ضرورة وضع حزم لمواجهة التحديات التي تواجه السياسة النقدية للسيطرة على أسعار صرف الدولار.وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ، أن”اللجنة المالية عقدت اجتماعا، برئاسة عطوان العطواني وحضور اعضاء اللجنة الفرعية ( لجنة البنك المركزي والمصارف) اليوم الاحد 15/10/2023، لمناقشة التقرير المعد من قبل اللجنة الفرعية حول اجراءات البنك المركزي والمصارف الأهلية فضلا عن السياسة النقدية في البلد”.واكد العطواني خلال الاجتماع الذي عقد في مقر اللجنة، على”اهمية متابعة كافة الاجراءات المتعلقة بالشأن الاقتصادي وأتمتة الضرائب باعتبارها الاساس في المال والاقتصاد، اضافة إلى ايجاد دراسة عملية وواقعية من قبل اللجنة تنفيذا للدور الرقابي، للمحافظة على الاستقرار المالي والمصرفي، فضلا عن الية التعامل مع السياسة النقدية”.وأضاف البيان، أن”اللجنة ناقشت في ذات الوقت اسباب ارتفاع اسعار صرف الدولار مقابل الدينار وضرورة السيطرة على سوق العمل ووضعه على المسار الصحيح، اذ اكدت اللجنة على اهمية تفعيل القطاع الخاص ودعوة المستثمرين والتجار للاستماع إلى الاراء والمقترحات ذات الصلة”.وتابع، أن”اللجنة المالية استمعت إلى تقرير اللجنة الفرعية حول سياسة البنك المركزي والمصارف الأهلية واجراء تقييم لإدارة التعامل ومهام البنك في التداولات المالية ووضع حزم مواجهة والتحديات التي تواجه السياسة النقدية، للسيطرة على اسعار الصرف، علاوة على موضوعات منح القروض ومبادرة السكن”.

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