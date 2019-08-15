المالية النيابية تدعو الحكومة إلى السيطرة على المنافذ الحدودية

المالية النيابية تدعو الحكومة إلى السيطرة على المنافذ الحدودية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- طالب عضو اللجنة المالية في مجلس النواب حنين قدو، الخميس، بالكشف عن موارد المنافذ الحدودية التي تعد ثاني اكبر موارد البلاد بعد النفط.وقال القدو في حديث  صحفي، ان “التفكير بايجاد موارد أخرى غير النفط بات أمراً ضروري اكثر من السابق، خصوصا بعد تقرير صندوق النقد الدولي”.واضاف ان “موارد المنافذ تصل يوميا الى اكثر من ملياري دينار عراقي، بالتالي يجب تشديد الرقابة على حركة تلك الأموال من اجل ضمان وصولها الى خزينة الدولة، وكذلك سيطرة الدولة على تلك المنافذ وابعادها عن شبهات الفساد”.وأشار الى ان “اعتماد البلاد على النفط دول تفعيل القطاعات الأخرى سيؤدي بالبلاد الى كارثة اقتصادية حقيقية خصوصا مع الركود الاقتصادي الذي يشهده البلاد”.واعلنت الهيئة العامة للكمارك، الاحد الماضي ن تسجيل مركز كمرك طريبيل الحدودي ايراداً  ليوم فاق المليار دينار.

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