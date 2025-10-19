المالية النيابية تدعو وزارة المالية استقطاع التوقيفات التقاعدية من رواتب موظفي الإقليم

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، اليوم الأحد، وزارة المالية إلى اشتراط استقطاع التوقيفات التقاعدية من رواتب موظفي إقليم كردستان قبل صرف أي رواتب من الموازنة الاتحادية، مؤكداً ضرورة إيداع تلك التوقيفات في صندوق التقاعد الاتحادي لضمان حقوق الموظفين عند الإحالة على التقاعد.وقال الكاظمي في تصريح صحفي، إن “أي موظف لا يحق له استلام راتب تقاعدي من الدولة العراقية ما لم تكن هناك استقطاعات تقاعدية مسجلة بأسمه في صندوق التقاعد لمدة لا تقل عن 20 إلى 30 سنة حسب القانون النافذ”، مشيرا إلى أن “عدم التزام الإقليم بهذه التوقيفات يعد خرقا واضحا للأنظمة المالية الاتحادية”.وأضاف أن “وزارة المالية مطالبة بوضع هذا الشرط بشكل رسمي عند إطلاق أي دفعة مالية مخصصة لرواتب موظفي الإقليم وذلك لضمان العدالة بين موظفي المحافظات كافة وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص في الحقوق التقاعدية”.وأوضح الكاظمي أن “الرواتب التي تصرف لموظفي الإقليم دون استقطاعات تقاعدية تعد تجاوزا على المال العام وتخلق فجوة قانونية في مستحقات التقاعد لاحقا، ما يتحمله الصندوق الاتحادي دون مساهمات حقيقية من الإقليم”.

