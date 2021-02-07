المالية النيابية ترفض إجراء تسوية مع الإقليم خارج قبة البرلمان

المالية النيابية ترفض إجراء تسوية مع الإقليم خارج قبة البرلمان
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة المالية النيابية ثامر ذيبان، الأحد، رفض لجنته اجراء أي تسويات مع الإقليم خارج قبة البرلمان، مشيرا إلى أن هناك صعوبة في التوصل إلى أي اتفاق مع الكرد بشأن بثبيت حصة الإقليم في الموازنة.وقال ذيبان في تصريح  صحفي، إن “الأمور لا زالت معقدة ولم نتوصل إلى أي اتفاق مع الكرد لغاية هذه اللحظة”، مبينا أن “تمرير الاتفاق ضمن موازنة 2021 الا بعد تسليم كامل صادراته النفطية إلى شركة سومو”.وأضاف، أن “مجلس النواب اشترط كذلك على جعل منافذ الإقليم تحت إدارة الحكومة المركزية فضلا عن رفض أي تسويات خارج قبة البرلمان العراقي”.وكان عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر أكد، أمس السبت، وجود صعوبة كبيرة في التوصل لاتفاق بخصوص تثبيت حصة الإقليم في الموازنة، لافتا إلى أن الذهاب باتجاه التصويت بغياب الكتل الكردية وارد جدا. 

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