المالية النيابية تستبعد إقرار موازنة 2025
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استبعد عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، الاربعاء، تمرير جداول الموازنة أو إرسالها من الحكومة إلى البرلمان، لافتاً إلى وجود تلكؤ لدى مجلس النواب مع قرب إجراء الانتخابات البرلمانية.وقال الكاظمي في تصريح صحفي، إن “جداول الموازنة الاتحادية مرت بمرحلة مد وجزر لدى وزارة المالية وتقديم تقارير إلى الحكومة، حيث أصدر رئيس الوزراء توجيهاً إلى الوزارة بالتريث في هذه الجداول”.وأضاف أن “الوزارات والمحافظات ما زالت تحصل على تخصيصاتها المالية من الحكومة، إذ يتم التمويل وفق ما متوفر من مبالغ لدى وزارة المالية”.وبين أن “التلكؤ الحاصل لدى مجلس النواب لم يترك فرصة لإرسال جداول الموازنة من الحكومة من أجل المصادقة عليها، خصوصاً أن البوصلة تتجه في الوقت الراهن نحو الملف الانتخابي مع قرب إجراء الانتخابات البرلمانية في تشرين الثاني المقبل”.

