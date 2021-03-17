المالية النيابية تستبعد طرح قانون الموازنة في جلسة يوم غد الخميس

المالية النيابية تستبعد طرح قانون الموازنة في جلسة يوم غد الخميس
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- استبعدت اللجنة المالية النيابية، الاربعاء، طرح مشروع الموازنة على التصويت خلال جلسة الغد، مبينة ان المفاوضات مستمرة مع اربيل بشان تحديد النسبة.وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح صحفي، ان “إقليم كردستان بانتظار موافقة القوى السياسية في بغداد بخصوص تمرير الموازنة وهو لن يزور بغداد قبل الاتفاق”.واضاف انه”لا توجد اي توجهات لغاية الساعة لادراج الموازنة خلال جلسة الغد وسيتم تمرير تعديل قانون المحكمة الاتحادية بحسب الجدول”.واوضح كوجر ان “اللجنة المالية النيابية انهت جميع التعديلات على الموازنة منذ شهر وهي جاهزة للتصويت الا ان انشغال المجلس في المحكمة الاتحادية اجلها، فضلا عن عدم التوصل لاتفاق نهائي بين اربيل وبغداد”. 

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