المالية النيابية تستضيف رئيس الوقف السنّي وكالة لبحث بعض الملفات المالية

المالية النيابية تستضيف رئيس الوقف السنّي وكالة لبحث بعض الملفات المالية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قررت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، استضافة رئيس ديوان الوقف السني لمناقشة المشاكل التي تواجه الدوائر التابعة للوقف.وقال بيان للدائرة الإعلامية للبرلمان: إن “اللجنة المالية برئاسة النائبة محاسن حمدون رئيس السن وحضور عدد من أعضائها في مقر اللجنة استقبلت وفدا من ديوان الوقف السني ضم مدير عام الإدارية والمالية، ومدير عام الموازنة، ومدير قسم الحراسات”.وناقشت اللجنة، بحسب البيان، “المشاكل التي تواجه الديوان من حيث الاستحقاقات المالية وإمكانية تمويل الرواتب وفقا لقانون الإدارة المالية 1/12، إضافة إلى مناقشة تمويل رواتب أصحاب العقود والأجور لصرف مستحقاتهم وفقا لقرار 315”.واستمعت اللجنة إلى “شرح مفصل حول صرف موازنة الوقف للعام 2021 والإجراءات التي يتبعها الديوان، فضلا عن المشاكل التي تواجه الدوائر التابعة للوقف وإمكانية إكمال بعض الأبنية بغية إيجاد الحلول المناسبة لتلك الدوائر”.وقررت اللجنة “استضافة رئيس ديوان الوقف السني وكالة للاطلاع على الإجراءات المتبعة بشكل مباشر، إضافة إلى أماكن صرف الموازنة التشغيلية لسنة 2021 بكتب رسمية”.

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