المالية النيابية تسعى لتعديل قانون التقاعد

المالية النيابية تسعى لتعديل قانون التقاعد
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مقرر اللجنة المالية، احمد الصفار، الاحد، عن تحرك اللجنة المالية في مجلس النواب لإجراء تعديل بقانون التقاعد.وقال الصفار في حديث صحفي، إن “قانون التقاعد الاخير صدر في وقت استعجل مجلس النواب بإقراره، بسبب التظاهرات وبحث الشباب عن فرص للعمل”.واضاف أن “الاستعجال بإقرار قانون التقاعد الحق ضررا كبيرا بالكثير من فئات المجتمع”، مبينا أن “تعديل أي قانون امر طبيعي “.وتابع أن “هنالك تحركا نيابيا في مجلس النواب واللجنة المالية لتقديم مقترحات من أجل تعديل بعض فقرات القانون والتي تخص سنوات العمر ومكافئة نهاية الخدمة”.وكانت هيأة التقاعد العامة، نفت امس السبت، ما يتداول بشأن تعديل قانون التقاعد الموحد‎.‎ وذكرت الهيأة في بيان ، أن “كل ما يتداول في مواقع التواصل الاجتماعي حول تعديل لقانون التقاعد الموحد غير ‏صحيح‎”.‎ واضافت أن “رئيس هيأة التقاعد الوطنية اياد محمود هادي لا يمتلك اي صفحة في مواقع التواصل الاجتماعي وكل ما يُنشر في تلك ‏المواقع هو غير صحيح، فقط ما يُنشر في الصفحة الرسمية لهيأة التقاعد الوطنية هو الذي يُعتمد بشكل رسمي‎”.‎

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