المالية النيابية تطالب الحكومة بالكشف عن الفائض المالي في موازنة 2021

المالية النيابية تطالب الحكومة بالكشف عن الفائض المالي في موازنة 2021
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا عضو اللجنة المالية النيابية، عبد الهادي السعداوي، الثلاثاء  الحكومة إلى الكشف عن الفائض المالي في قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2021، بعد ارتفاع أسعار النفط العالمية.وقال السعداوي في حديث صحفي، إن “سعر برميل النفط تم احتسابه في قانون موازنة 2021، بـ45 دولارًا، بينما أسعار النفط العالمية تتراوح اليوم ما بين 65-70 دولارًا وقد تزيد عن ذلك في بعض الأيام، بالتالي الحكومة مطالبة بالكشف عن فائض تلك الأموال“.وأضاف أن “فائض تلك الأموال يكفي لسد العجز المالي في قانون الموازنة وكذلك تمويل المشاريع الحيوية والاستراتيجية المتوقفة”، متسائلا “أين تذهب تلك الأموال“.وبين أن “الحكومة ووزارة المالية لم تتحدث عن وجود موازنة تكميلية لقانون موازنة العام الحالي، ومن ثم عليها أن تقدم كشوفات بشأن حجم فائض تلك الأموال وطرق الاستفادة منه”.

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