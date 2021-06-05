المالية النيابية تطالب الحكومة بتقديم حساباتها الختامية

المالية النيابية تطالب الحكومة بتقديم حساباتها الختامية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- هددت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم السبت، الحكومة باتخاذ موقف نيابي، في حال حاولت الحكومة عدم تقديم الحسابات الختامية.وقال عضو اللجنة محمد الشبكي، في حديث صحفي، ان، “البرلمان سيتخذ قرارا نيابيا، يلزم الحكومة بتقديم الحسابات الختامية لموازنة 2021، قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، لغرض دراستها وتدقيقها”.ودعا الشبكي، “الحكومة الى، تقديم حسابات ختامية بشأن صرفيات موازنة سنة 2021، قبل اقدامها لاعداد اي موازنة مقبلة”، مشيرا الى انه “من الضروري تقديم الحسابات الختامية، لمعرفة أين صرفت ايرادات الدولة العراقية، ولمعرفة وكشف ما اذا كان هناك هدرا للمال العام او شبهات فساد في بعض أبواب الصرف”.وبين، ان “الحكومة مطالبة بتقديم الحسابات الختامية، لموازنة سنة 2021، قبل انتهاء عمر الحكومة والبرلمان، وعليها القيام بهذا الاجراء قبل اقدامها لاعداد اي موازنة جديدة، خصوصاً ان وزارة المالية عقدت اكثر من اجتماع لاعداد موازنات الاعوام المقبلة، وهذا يثير الشكوك والمخاوف بان الحكومة لا تنوي تقديم الحسابات الختامية”.

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