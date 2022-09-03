المالية النيابية تطالب بإعداد موازنة 2023

المالية النيابية تطالب بإعداد موازنة 2023
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر ، السبت، وزارتي التخطيط والمالية بانهاء اعداد موازنة العام المقبل، مبينا انه فور تشكيل الحكومة المقبلة فسيتم ارسالها بشكل مباشر. وقال كوجر في حديث  صحفي، ان “شهر تشرين يحتم على الحكومة ارسال الموازنة الى البرلمان الا ان تحولها الى حكومة تصريف الاعمال حال دون ذلك”.واضاف كوجر ان “قانون الإدارة المالية يحتم على وزارة المالية والتخطيط ان تطلب من الوزارات والهيئات والشركات موازناتهم المطلوبة لاعداد الموازنة بشكل كامل ضمن بنود وفقرات بعدها يصار الى إرسالها إلى البرلمان بشهر تشرين الاول المقبل شريطة ان يتم تشكيل الحكومة المقبلة”.

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