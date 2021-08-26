المالية النيابية تطالب بزيادة رواتب المتقاعدين

المالية النيابية تطالب بزيادة رواتب المتقاعدين
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بغداد/شبكة أخبار العراق- خاطبت المالية النيابية ،اليوم الخميس، الامانة العامة لمجلس الوزراء لزيادة رواتب المتقاعدين في ضوء زيادة نسبة التضخم، كما جاء في الكتاب أدناه…

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