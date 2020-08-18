آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
تحالف الفتح يشترط موافقة البرلمان أولا على الاتفاقيات التي يبرمها الكاظمي مع الولايات المتحدة
المالية النيابية تطالب بكشف “المستور”في استثمار شركة ’’كي كارد’’ لأموال المتقاعدين
نائب كردي:التهريب عبر منافذ الإقليم علنيا
النزاهة: نحقق بأكثر من 2700 مشروع متلكىء قيمة مبالغها تجاوزت 36 ترليون دينار
نائبة تنتقد الصمت الحكومي تجاه الانتهاكات التركية
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
المالية النيابية تطالب بكشف “المستور”في استثمار شركة ’’كي كارد’’ لأموال المتقاعدين
نائب كردي:التهريب عبر منافذ الإقليم علنيا
النزاهة: نحقق بأكثر من 2700 مشروع متلكىء قيمة مبالغها تجاوزت 36 ترليون دينار
النزاهة النيابية:تم إحالة أكثر من 15 ألف ملف فساد إلى هيئة النزاهة خلال العام الحالي
نائب:حكومة الكاظمي تخنع لحكومة كردستان التي لاتحترم قوانين وقرارات الدولة الاتحادية
-
- رياضية
- تحقيقات
بدون حل الحشد الشعبي الانتخابات القادمة غير نزيهة
بدون مشروع استراتيجي أمريكي واضح في العراق لمواجهة النفوذ الإيراني لافائدة من الحوار معها
الحوار الأمريكي العراقي في ظل حكومة التبعية..مصالح البلاد أسبقية متأخرة
محور المقاومة من “كلا كلا أمريكا” إلى”أهلا أهلا بالحبيبة “!!
حكومات العراق الأسوأ عالميا وعلى واشنطن إنقاذ البلاد من النفوذ الإيراني
-
- متابعات خاصة
زيارة الكاظمي إلى واشنطن هل تخلّص العراق من النفوذ الإيراني
تقرير أمريكي:الكاظمي ليس لديه القدرة على مواجهة الحشد الولائي
مقاومة النفوذ الإيراني من أسبقيات الشعب العراقي
قاآني في زيارته الثانية للعراق لتأكيد المصالح الإيرانية في الحوار الأمريكي العراقي
لن يغادر العراق من أزمته المالية بإستمرار سرقة المال العام والفشل الحكومي
-
- منوعات
- صورة وتعليق
- اذاعة INN