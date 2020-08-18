المالية النيابية تطالب بكشف “المستور”في استثمار شركة ’’كي كارد’’ لأموال المتقاعدين

المالية النيابية تطالب بكشف “المستور”في استثمار شركة ’’كي كارد’’ لأموال المتقاعدين
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا عضو اللجنة المالية النيابية، النائب احمد مظهر الجبوري، اليوم الثلاثاء، الى التحقيق وكشف ’’المستور’’ في استثمار شركة ’’كي كارد’’ لأموال المتقاعدين في العراق.وقال الجبوري في حديث صحفي،ان “استثمار شركة (كي كارد) بأموال هيأة التقاعد من خلال مصرف الرافدين هو مخالفة للقانون، لان التعاملان اقتصرت على شركة دون سواها وهو مدعاة للتشكيك بوجود شبهات فساد كبيرة، الامر الذي يدفعنا لمطالبة هيأة النزاهة للتحقيق من الملف وكشف المستور فيه”.واضاف الجبوري، ان “الاستثمار حصل من خلال اعطاء قروض مالية للموظفين من خلال شركة (كي كارد) تحديدا، ما يعني انها ستبقى قائمة في التعاملات المالية”.واوضح “خاصة وان الموظفين قاموا بسحب قروض مالية بعشرات الملايين من الدنانير ما يجعله مضطرا للتعامل معها، لانه سيقوم بتسديد المبلغ من خلال بطاقة (كي كارد)، التي ستبقى متسيدة ومتحكمة بالوضع رغم ورود الكثير من الشكاوي عليها من ناحية ارتفاع الاستقطاعات المالية التي وصلت من 6-8 الاف دينار”.وجدد النائب دعوته “للتحقيق وكشف المستور بالصفقات التي تجريها شركة (كي كارد) على حساب المتقاعدين”.

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