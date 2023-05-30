المالية النيابية تعلق اجتماعاتها جراء الخلافات السياسية بشأن الموازنة

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ائتلاف المالكي: الحلبوسي وراء تعطيل إقرار الموازنة
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المحكمة الاتحادية تقرر عدم دستورية استمرار عمل برلمان إقليم كردستان
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المحكمة الاتحادية تقرر عدم دستورية استمرار عمل برلمان إقليم كردستان
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