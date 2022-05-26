المالية النيابية تعلن عن إعداد سلم رواتب جديد للموظفين وتغييرات في الضرائب

المالية النيابية تعلن عن إعداد سلم رواتب جديد للموظفين وتغييرات في الضرائب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت اللجنة المالية النيابية، الخميس، عن التوجه لإعداد سلّم جديد لرواتب الموظفين، فيما حددت الفئات المشمولة بالتعيينات في موازنة 2022.وقال عضو اللجنة النائب هيثم الزهوان لوكالة الأنباء الرسمية، إن “هناك مساعيَ لإعداد سلّم جديد للرواتب ضمن موازنة 2022″، مبيناً أن “مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية لن يشمل تعديل رواتب الموظفين؛ كونه مخصصاً لأهداف محددة”.وأضاف، أن “الفئات المشمولة بالتعيينات ضمن موازنة 2022 هي الرعاية الاجتماعية وعقود 315 والأجراء اليوميون إضافة اإلى المحاضرين المجانيين”.وعن فرض الضرائب، أكد الزهوان، أن “موازنة 2022 سيكون فيها جدول جديد خاص للضرائب، خاصة بعد ارتفاع أسعار النفط وإيراداته العالية”، مشيراً إلى أنه “سيكون هناك تغيير بالضرائب”.

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