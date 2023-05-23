المالية النيابية تعلن عن فشلها في تخفيض العجز البالغ(48.5)مليار دولار في موازنة 2023

المالية النيابية تعلن عن فشلها في تخفيض العجز البالغ(48.5)مليار دولار في موازنة 2023
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بعد الاجتماعات المكثفة والمطولة مع الوزراء والمحافظين، “فشلت” اللجنة المالية النيابية بخفض العجز الحاصل في الموازنة الاتحادية لسنة 2023. عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، في حديث صحفي، إن “نسبة العجز المالي في قانون الموازنة سيبقى نفسه دون أي تغيير، كذلك المجموع العام سيبقى نفسه، فهناك تقييد بعدم اجراء أي تلاعب في المجموع العام المرسل من قبل الحكومة العراقية، ولهذا لا يوجد هناك أي تخفيض للعجز”.وبين كوجر أن “اللجنة عملت خلال الفترة الماضية على اجراء بعض المناقلات، فتم مناقلة نحو 5 تريليونات ما بين فقرات القانون، كما عملنا على تعديل بعض المواد، مع إضافة ما يقارب 15 مادة جديدة على القانون، دون إضافة لتخصيصات مالية، فهذا ليس من صلاحيتنا فنحن دورنا رقابي، وهذا الدور يتركز على الاطلاع ومعرفة كافة فقرات وبنود قانون الموازنة”.وأضاف أن “اللجنة استضافت اغلب الوزراء والهيئات المستقلة والمحافظين من أجل الاطلاع على تفاصيل الموازنة خاصة بهذه الجهات، حتى تستطيع مراقبة ما سيتم صرفه بعد إقرار الموازنة وهذا هو أساس دورها الرقابي”.وفي آذار 2023 وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد لعام 2023، بعجز مقداره 48.5 مليار دولار، واحالته إلى البرلمان للاطلاع وإبداء الرأي قبل المصادقة عليه، وتحويله إلى الرئيس

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