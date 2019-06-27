المالية النيابية تعلن مباشرتها بتدقيق أسماء موظفي كردستان للكشف عن آلاف الفضائيين

المالية النيابية تعلن مباشرتها بتدقيق أسماء موظفي كردستان للكشف عن آلاف الفضائيين
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة المالية النيابية، الخميس، عن قوائم أعداد قوات البيشمركة وموظفي إقليم كردستان، فيما بينت أن اغلب الأسماء التي أرسلتها حكومة الإقليم متكررة وفضائية.وقال عضو اللجنة حنين قدو في تصريح  صحفي، إن “حكومة الإقليم أرسلت للحكومة الاتحادية ببغداد قوائم تضم مليون ومائتي موظف لجميع دوائرها بما فيها وزارة البيشمركة”، لافتا إلى إن “اغلب الأسماء الموجودة غير حقيقة وفضائية، فضلا عن التكرارات الموجودة في تلك القوائم”.وأضاف أن “أعداد الموظفين اقل بكثير من الأعداد الموجود في قوائم الإقليم التي تحاول حكومة اربيل عبرها سرقة الأموال وزيادة حجم التخصيصات المالية لها ضمن الموازنة”، مبينا أن “اللجنة المالية تعمل في الوقت الحالي على مطابقة الأسماء من خلال بصمة البايومتري لكشف الفضائيين ومعرفة حجم الموظفين بشكل دقيق”.وأكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، في وقت سابق، إن حكومة بغداد الاتحادية لم تتسلم حتى الآن برميلا واحدا من نفط كردستان، مطمئنا موظفي الإقليم بأن رواتبهم لن تنقطع. 

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