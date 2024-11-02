آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
المالية النيابية تفتح تحقيقا بشأن فساد مدير عام هيئة الضرائب
أكثر من مليار دولار قيمة الصادرات التركية للعراق خلال شهر أيلول الماضي
أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
حزب طالباني:سرعة تشكيل حكومة الإقليم تتوقف على منحنا إحدى الرئاستين
تحالف الفتح:سيبقى العراق القلب النابض لمحور المقاومة الإسلامية تحت لواء خامئني
-
- عربية ودولية
البنتاغون يعلن انتشار قاذفات بي 52 وطائرات مقاتلة ومدمرات بحرية في الشرق الأوسط
في أقل من شهر..شهداء وجرحى واعتقالات في شمال غزة جراء العدوان الإسرائيلي
أمريكا “تسعى” لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله اللبناني
الصين تعلن العثور على أجهزة تجسس في أعماق البحار
غوتيريش “مصدوم” بعمليات القتل الجماعي والدمار الهائل في غزة من قبل إسرائيل
-
- اراء ومقالات
- اقتصادية
أكثر من مليار دولار قيمة الصادرات التركية للعراق خلال شهر أيلول الماضي
أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
السوداني يؤكد على توطين الصناعة الدوائية وتشجيع المنتج الوطني
اليوم..ارتفاع في أسعار صرف الدولار
نائب:عقود الحكومة مع مؤسسة التمويل الدولية انتهاك لسيادة العراق وأمواله والأجيال القادمة
-
- رياضية
- تحقيقات
مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
-
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
العفو الدولية:تعذيب واعتقالات عشوائية وتغييب قسري للعراقيين في ظل حكومة السوداني الإطارية
تحالف الفتح:نرفض استهداف “سيدتنا المقدسة إيران” من قبل إسرائيل
حكومة الإطار تحتج لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن ضد إسرائيل لاستهداف”سيدتها إيران”
مصدر حشدوي:إسرائيل أبلغت حبيبتنا إيران بتوقيت وأهداف الضربة ومعركتنا مستمرة مع إسرائيل
القوات التركية في عمق الأراضي العراقية والسوداني يؤكد على تعزيز التفاهمات الأمنية معها
-
- اذاعة INN