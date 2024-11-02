المالية النيابية تفتح تحقيقا بشأن فساد مدير عام هيئة الضرائب

المالية النيابية تفتح تحقيقا بشأن فساد مدير عام هيئة الضرائب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي،. اليوم السبت، عن تشكيل لجنة للتحقيق بشأن التسريب الصوتية المنسوبة لمدير عام الضرائب على علاوي.وقال الكاظمي في حديث صحفي، ان ” وزارة المالية سحبت يد مدير عام الهيئة العامة للضرائب علي علاوي”، مشيرا إلى أن “لجنته دعت لعقد جلسة للتعرف على ملابسات التسريب الصوتي”.وأضاف ان ” اللجنة المالية النيابية تعلن عن مباشرتها التحري والتقصي والتحقيق في المعلومات التي تضمنها التسريب الصوتي لمدير عام الضرائب علي علاوي “. 

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