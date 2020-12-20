المالية النيابية تقدم بعض المقترحات لتقليل نسبة العجز في موازنة 2021

المالية النيابية تقدم بعض المقترحات لتقليل نسبة العجز في موازنة 2021
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا رئيس اللجنة المالية، هيثم الجبوري، الأحد، (20 كانون الأول، 2020)، الحكومة لاتباع 5 خطوات قال إنها ستساهم في تقليل نسبة العجز بموازنة 2021.وقال الجبوري في تصريح صحفي ، إن “هنالك خطوات اخرى لخفض نسبة العجز في موازنة العام المقبل”، مشيراً إلى أن “الحكومة إذا نفذت جميع التزاماتها خلال هذا العام، فقد يصل حجم العجز المتوقع إلى 49 % في الموازنة، أما إذا قامت ببعض الخطوات التقشفية، فيمكن أن تصل نسبته من 40 إلى 42 %.”.واضاف أن “الحكومة قادرة على القيام بمجموعة إصلاحات واجراءات تقشفية بنفس الوقت، إذ يمكن أن تصل من خلاله النسبة الى 33 % بحسب التوقعات الأولى”، مستدركاً بأنه “حتى هذه النسبة من العجز؛ تعد عالية”.وبين أن “الحكومة مطالبة بالعمل على خطوات اكثر فاعلية، فالعراق بحاجة إلى جدولة بعض الديون الخارجية، وتحرك الحكومة بإعادة حصة العراق ضمن (أوبك)، وخطوات إصلاحية حقيقية مثل أتمتة الضرائب والجمارك، وتفعيل الجباية وإيجاد موارد أخرى لتحسين الوعاء الضريبي أو الرسوم، وبقية الأمور بحسب القوانين النافذة”، موضحا “إمكانية أن تقلل جميع هذه الاجراءات نسبة العجز في الموازنة”.

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