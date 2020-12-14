المالية النيابية تكشف عن أسباب تأخير إقرار مجلس الوزراء لموزانة 2021

المالية النيابية تكشف عن أسباب تأخير إقرار مجلس الوزراء لموزانة 2021
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- تحدث عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، جمال كوجر، الاثنين (14 كانون الأول 2020)، عن أربعة أسباب تؤخر إقرار مجلس الوزراء لمسودة مشروع قانون الموازنة لسنة 2021.وقال كوجر في حديث  صحفي، ان “هناك أربعة أسباب رئيسية تؤخر مجلس الوزراء من اقرار مسودة مشروع قانون الموازنة لسنة 2021، السبب الاول تتحمله وزارة المالية، فهي مترددة بإرسال القانون لموازنة لمجلس الوزراء، والسبب الثاني، هو العجز المالي الكبير في الموازنة، والبحث عن حلول لسد هذا العجز”.وبين، أن “السبب الثالث، هو انتظار التوصل الى اتفاق بين بغداد وأربيل بشكل نهائي، حتى يكون ضمن فقرات قانون الموازنة”.وتابع قائلاً: “لغاية الآن لم يتم التوصل الى أي اتفاق بين الجانبين”، مضيفاً أن “رابع الأسباب هو كيفية تمرير الموازنة في مجلس النواب، خصوصاً اذا كان العجز كبير والقروض كبيرة، فهذا الأمر بحاجة الى توافق سياسي قبل التوافق البرلماني”.واختتم حديثه بالقول “لغاية الآن لا نعلم متى سوف تكون هناك حلول لهذه الأسباب”.

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