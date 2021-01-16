المالية النيابية تكشف عن الزيادة في أعداد موظفي الدولة

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار ،اليوم السبت،عن زيادة كبير بعدد موظفي الدولة في بعض الوزارات رغم أوامر الحكومة بإيقاف التعيينات بسبب الأزمة المالية وإرتفاع النفقات ، مبيناً إن الأرقام الجديدة ثبتت بموازنة 2021 وطلبت تخصيصات مالية لها.وأوضح الصفار مقدار الزيادة في مقابلة متلفزة كما يلي:

مجلس الأمن الوطني كان عدد موظفيه 9403 في 2019 وفي 2021 وفق ما ثبت بالموازنة بلغ عديدهم 13388 اي زاد عدد افراده 3985 شخصاً

جهاز مكافحة الارهاب عدد افراده في عام 2019 كان 14871 وفي عام 2021 بلغ 27667 أي زاد عديد الجهاز بمقدار 12796 شخصاً

هيأة المنافذ الحدودية كان عديد أفرادها 2216 في عام 2019 والآن كما مثبت بالموزانة 2538 أي زادو بعدد 322 شخصاً

وزارة المالية كان عدد موظفيها 14440 بعام 2019 ثم زادو إلى 14748 بزيادة قدرها 308 موظف

وزارة الداخلية بلغ عدد عناصرها بـ 2019 رقماً وصل إلى 583666 والآن طلب في الموازنة تخصيصات لعدد يبلغ 679179بزيادة بلغت 95529

وزارة الصحة والبيئة بلغ عدد موظفيها 99630 في عام 2019 وزاد حالياً إلى 116451 بزيادة 16821

وزارة الدفاع كان عدد موظفيها 288979 ثم زاد عددهم إلى 429219 بزيادة 104240 فرد

وختم بالقول إن “الزيادة المضافة خلال سنتين بلغت 321900 موظف في جميع الوزارات وهيأت جديدة مستحدثة”.

وكشف الصفار، بالأرقام تخصيصات الرئاسات والأوقاف الدينية وقطاعات أخرى في موازنة 2021.وقال إن “تخصيصات الهيأة العامة للمسائلة والعدالة في موازنة 2021، بلغت 27 مليار دينار، ديوان الرقابة المالية 36 مليارا، مفوضية حقوق الانسان 28 مليارا”.وأضاف الصفار، أن “تخصيصات رئاسة الجمهورية بلغت 60 مليارا، المجمع العلمي العراقي 3 مليارات، أمانة مجلس الوزراء 186 مليار دينار، رئاسة مجلس الوزراء 475 مليارا”.واشار إلى مقرر اللجنة المالية في البرلمان، إلى أن “مخصصات ديوان الوقف الشيعي في الموازنة بلغت 829 مليارا، بينما بلغت مخصصات الوقف السني 309 مليارات، اما ديوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية 9 مليارات”.وأكمل أن “مخصصات وزارة الخارجية بلغت 363 مليارا، وزارة المالية 45 مليارا، ووزارة الداخلية 12 مليارا، فيما بلغت مخصصات وزارة العدل 731 مليارا”.ويواصل مجلس النواب مناقشة ملف موازنة 2021 فيما ابدى أعضاء فيه اعتراضهم على وصفوه بمستوى الانفاق العالي المطلوب رغم تأكيد الحكومة بان الموازنة ستكون تقشفية بسبب الأزمة المالية جراء إنخفاض أسعار النفط.