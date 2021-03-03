المالية النيابية: تمرير حصة الإقليم في الموازنة بيد رؤساء الكتل السياسية

المالية النيابية: تمرير حصة الإقليم في الموازنة بيد رؤساء الكتل السياسية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة المالية النيابية جمال إسماعيل كوجر , الأربعاء , عن عرض المادة المتعلقة في الموانة لاجتماع لقادة الكتل للبت فيه , مشيرا الى ان التعديل سيكون بقناعة القادة واذا لم يتم التعديل فسترفع الموازنة بالنص الحكومي كما هو للتصويت عليه داخل قبة البرلمان .وقال كوجر في تصريح صحفي , ان ” عدم التوافق بتعديل المادة المتعلقة بحصة الإقليم فقد ارتأت اللجنة المالية برمي الكرة في ملعب قادة الكتل السياسية للبت فيه في اجتماع قريب جدا ” , مرجحا ان ” عرض الموازنة للتصويت الأسبوع المقبل ” .وأضاف ان ” المالية النيابية رفعت النص الحكومي المتعلق بالاقليم كما جاء من الحكومة لقادة الكتل لاجل الاتفاق على صيغة مرضية للجميع وبعكسه سيتم رفع الموازنة وبالنص الحكومي المتعلق بالاقليم للتصويت عليه بالأغلبية” .وكانت عضو اللجنة المالية النيابية اخلاص الدليمي أكدت في تصريح سابق ، أنه لا اتفاق على فقرة حصة الاقليم في الموازنة حتى الآن، مشيرة الى ان ما تبقى فقرات بسيطة هي المادة 10 و 11 من مشروع قانون الموازنة والمتعلقة بحصة الاقليم.

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