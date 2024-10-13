المالية النيابية تناقش تعزيز الإيرادات المالية غير النفطية

المالية النيابية تناقش تعزيز الإيرادات المالية غير النفطية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-  استضافت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، كلا من وزيرة المالية طيف سامي، ورئيس الهيئة العامة للجمارك حسن العكيلي، ورئيس الهيئة العامة للضرائب وعد العلاوي ومدير دائرة الموازنة في وزارة المالية وسن سعد.وقال مراسلنا، ان الاستضافة كانت لمناقشة قانون الموازنة العامة للدولة العراقية، وتمويل المشاريع في المحافظات، وتعزيز الإيرادات المالية غير النفطية من خلال الجمارك والضرائب.

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