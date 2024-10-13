المالية النيابية تناقش تعزيز الإيرادات المالية غير النفطية

آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
عراقجي:نرفض الحرب المباشرة مع بلدي إيران ونشكر حكومتنا في العراق لدعمها محور المقاومة الإسلامية
نائب إطاري يدعو إلى عدم تعطيل جلسات مجلس النواب
مصدر حشدوي: “جريندايزر” حشدوي يقود معارك حزب الله اللبناني ضد إسرائيل
مقتدى الطائفي يرحب بـ”ضيوف العراق”من أسر منتسبي حزب الله اللبناني
رشيد يؤكد على حسم ملف الموقوفين في السجون
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
وزارة المالية تطرح سندات”إنجاز” للبيع تصل إلى(1.3) تريليون ديناراً
أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
اسعار صرف الدولار في الأسواق ترفض النزول إلى مستوى 149000 ديناراً
بغداد في المرتبة الأولى عالميا بتلوث الهواء
السوداني يوجه بإيقاف الزيادة الضريبية الخاصة بنقل ملكية العقار
-
- رياضية
معسكر تدريبي لسيدات العراق لكرة الطائرة في أربيل
الاتحاد الاسيوي يرفض طلب اتحاد الكرة العراقي بتغيير الملعب الذي تقام عليه المباراة مع كوريا الجنوبية
غداً..المنتخب العراقي يتوجه إلى كوريا الجنوبية
الاتحاد العراقي لكرة القدم:كاساس مطمئن على المنتخب الوطني من حيث اللاعبين والبدلاء
المنتخب العراقي يواصل تدريباته لمواجهة نظيره الفسطيني والكوري الجنوبي
-
- تحقيقات
مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
-
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
نائب إطاري:لن نسمع لصوت الحق والكرامة وسنقر تعديل قانون الأحوال الشخصية لتشجيع الزنا وعبودية المرأة وتفكك الأسرة
بغداد في المرتبة الأولى عالميا بتلوث الهواء
البرلمان الأوروبي يرفض تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق
مصدر حشدوي مسؤول:السوداني أبن الحشد وداعم له وينفي طلبه لقادة الحشد مغادرة العراق
السوداني يبلغ “امتعاضه” لأمريكا عن تجاوز إسرائيل على السيستاني
-
- اذاعة INN