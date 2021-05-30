المالية النيابية تنتقد الحكومة لطعنها ببعض فقرات الموازنة

المالية النيابية تنتقد الحكومة لطعنها ببعض فقرات الموازنة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- انتقدت اللجنة المالية في مجلس النواب، الأحد، طعن الحكومة ببعض فقرات الموازنة.وقال مصدر في اللجنة، إن “اللجنة المالية تستغرب من الطعن المقدم من قبل الحكومة في بعض فقرات الموازنة التي ستحرم المحافظات المنتجة للنفط من تخصيصاتها في البترودولار ، بعد أن أضافت اللجنة المالية فقرة في الموازنة تضمن حقوق هذه المحافظات”.وأضاف المصدر: “كما تبدي اللجنة المالية استغرابها من رفض الحكومة لقرار مجلس النواب القاضي بزيادة أسعار شراء محاصيل الحنطة والشعير والشلب من المزارعين، حيث ضمنت اللجنة المالية هذة الفقرة في الموازنة دعماً منها للفلاحين والنهوض بالقطاع الزراعي”.

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