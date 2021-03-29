المالية النيابية تنفي إلغاء تخصيصات أصحاب العقود

المالية النيابية تنفي إلغاء تخصيصات أصحاب العقود
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة المالية النيابية، عدنان الزرفي، اليوم الاثنين، إنه لا صحة لإلغاء تخصيصات أصحاب العقود 315 من مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2021.وذكر الزرفي في تدوينة ، أنه “لا صحة للأنباء المتداولة بقيام اللجنة المالية بحذف تخصيصات أصحاب العقود 315 بل العكس قامت اللجنة بتخصيص مبلغ قدره 900 مليار دينار”.وأضاف،  “اما التفاصيل الأخرى فهي من صلاحيات الحكومة”.وأخفق مجلس النواب، أمس الأحد، في عقد جلسة التصويت على مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2021، بسبب خلافات على بعض بنودها.

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