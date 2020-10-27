المالية النيابية: سنعمل على تخفيض مبلغ الاقتراض

المالية النيابية: سنعمل على تخفيض مبلغ الاقتراض
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب خالد الجشعمي , الثلاثاء , ان اجتماعها وبرئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي بشان طلب الحكومة لاقتراض جديد , مبينا ان أعضاء اللجنة سيستوضحون من الحكومة اذا ماكان الطلب الجديد يتعلق بدفع الرواتب ام لا .وقال الجشعمي في تصريح  صحفي, ان ” اللجنة المالية وبرئاسة النائب الأول حسن الكعبي عقدت، ظهر اليوم، اجتماعا مهما لمناقشة طلب الحكومة السماح لها بالاقتراض الداخلي والبالغ واحد وأربعين ترليون دينار وهذا بالنسبة لنا يعد رقما كبيرا ” .وأضاف ان ” أعضاء اللجنة سيستوضحون من الحكومة هل ان دفع رواتب الموظفين يتعلق بالقرض الجديد ام هناك تفاصيل اخرى ” , مشرا الى ان “البرلمان متجه نحو تخفيض مبلغ الاقتراض، وتأجيل النفقات غير الضرورية لموازنة العام المقبل” .بذكر ان الدائرة الإعلامية لمجلس النواب أعلنت بان اللجنة المالية النيابية ستعقد اجتماعاً اليوم الثلاثاء لاستكمال دراسة مشروع قانون تمويل العجز المالية لسد النفقات وفي مقدمتها رواتب الموظفين والمتقاعدين. 

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