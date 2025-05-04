المالية النيابية : لا تعديل لسلم رواتب الموظفين للعجز المالي الكبير

المالية النيابية : لا تعديل لسلم رواتب الموظفين للعجز المالي الكبير
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، الاحد، إن “مجلس الوزراء لم يناقش موضوع سلم الرواتب ولم يتم ارسال اي مسودة بهذا الخصوص إلى مجلس النواب”.وأضاف ان “صيغة تعديل سلم الرواتب غير معروفة ولا نعرف الألية والأموال التي يتم إضافتها”، مشيرا الى ان “الموازنة لا تحتمل زيادة حتى عشرة الاف دينار على راتب الموظف الواحد”، لافتا الى “وجود 4 ملايين و700 الف موظف، واي إضافة على رواتبهم يعني زيادة مبلغ كبير جداً على الموازنة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *