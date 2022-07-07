المالية النيابية: لا موازنة في هذا العام !

المالية النيابية: لا موازنة في هذا العام !
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- توقعت اللجنة المالية البرلمانية، الاربعاء، عدم تمرير موازنة العام الحالي بسبب انتهاء نصف العام، مبينة ان الوقت مثالي للشروع في مناقشة موازنة 2023.وقالت عضو اللجنة النائبة إخلاص الدليمي في حديث صحفي، ان ” جميع المؤشرات تبين عدم قدرة البرلمان على تمرير موازنة 2022 أبرزها بسبب مرور 6 أشهر من العام فضلا عن وجود حكومة تصريف اعمال واقتراب موعد تسليم موازنة العام المقبل بحسب القانون”.وأضافت ان “ما يشغل البرلمان في الوقت الراهن تشكيل الحكومة وقد تستغرق مدة تشكيلها ثلاثة أشهر ما يعني الوصول الى تشرين الاول او الثاني من هذا العام حينها ممكن لهذه الحكومة ان تجهز مسودة موازنة العام المقبلة وتصوت عليها وترسلها للبرلمان وعندها”.وتابعت ان ” كل المعطيات تشير إلى ضرورة الاستعداد لموازنة العام المقبل التي يجب ان تصل بحسب قانون الإدارة المالية في شهر تشرين الاول لغرض مناقشتها من البرلمان وتمريرها”.

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