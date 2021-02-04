المالية النيابية: مفاوضات الوفد الكردي حول حصة الإقليم في الموازنة ” صفر”

المالية النيابية: مفاوضات الوفد الكردي حول حصة الإقليم في الموازنة ” صفر”
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 بغداد/شبكة اخبار العراق- أكدت اللجنة المالية النيابية , الخميس , ان التفاهم مع وفد إقليم كردستان بشأن الموازنة لم يتقدم خطوة واحدة وما زلنا عند نقطة الصفر , مشيرا الى ان التوافق اصبح صعبا ونواب الإقليم سيقرروا في اللحظة الأخيرة حضورهم لجلسة التصويت من عدمه .وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح صحفي , ان “جميع اللقاءات والمفاوضات التي اجراها الوفد الحكومي للإقليم مع اللجنة المالية لن تخطوة خطوة واحدة الى الامام ومازالت المشاكل عند نقطة الصفر ” .وأضاف ان “الطرف الكردي متمسك بتسليم الحكومة المركزية 250 ألف برميل يوميا في حين ممثلي المكون الشعي يرفضون ذلك ويطلبون جميع ما ينتجه الإقليم من نفطه”.وأشار كوجر إلى أن “التوافق اصبح صعبا”، لافتا الى أن “نواب الإقليم سيقرروا في اللحظة الأخيرة حضورهم لجلسة التصويت من عدمه” . 

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