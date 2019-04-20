المالية النيابية :وزير المالية عديم الخبرة وعبد المهدي يتحمل مسؤولية ذلك

المالية النيابية :وزير المالية عديم الخبرة وعبد المهدي يتحمل مسؤولية ذلك
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اتهم عضو اللجنة المالية النيابية ناجي السعيدي، السبت، وزير المالية فؤاد حسين بانه المسؤول الأول عن الفوضى التي تحصل بالوزارة، بسبب عدم خبرته وكثرة سفره خارج العراق.وقال السعيدي في حديث صحفي: ان “وزير المالية فؤاد حسين هو سبب الفوضى الحاصلة بالوزارة في الوقت الحالي بسبب عدم خبرته بهذا الاختصاص وهو بعيد عن القضايا المالية والاقتصادية”.واضاف ان “الامر الاخر هو كثرة سفر الوزير، واغلب الاحيان هو غير موجود بالوزارة وهذا يؤثر على عمل الوزارة” متهما “رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بالمسؤول ايضا عن الفوضى الاقتصادية بالبلد”.وكان عضو مجلس النواب عن كتلة الجيل الجديد المعارضة سركوت شمس الدين انتقد، الأربعاء، الماضي ما اسماها بالزيارات المكوكية خارج العراق لنائب رئيس الوزراء وزير المالية فؤاد حسين والغياب المستمر له والذي بات يعيق الاقتصاد في البلد.

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