المالية النيابية :84 مليار دولار العجز المالي في موازنة 2020

المالية النيابية :84 مليار دولار العجز المالي في موازنة 2020
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب احمد حمه رشيد، الاربعاء، بان حجم العجز المالي في موازنة العام الحالي 2020 تجاوز الـ70 ترليون دينار.وقال رشيد في حديث صحفي، ان “مشروع قانون الموازنة للعام الجاري 2020 الذي تم اعداده في وزارة المالية حدد سعر بيع برميل النفط بـ53دولار لكن مع انهيار الاسعار في الاسواق العالمية  خاصة في الايام الماضية بسبب تداعيات فيروس كورونا دفع الى ارتفاع كبير بالعجز المالي في الموازنة وبلغ اكثر من 70 تريليون وفق الاسعار الحالية”.واضاف رشيد، انه “حتى اللحظة لايعرف كيف سيجري التعامل مع موازنة 2020 سواء بخفض سعر البرميل  الى حد معين او اتخاذ اجراءاتت اقتصادية اخرى لان الوضع يستلزم تشكيل حكومة وعودة البرلمان مع رؤية ملف فيروس كورونا والتي ستؤدي حتما الى تعافي اسعار بيع النفط في الاسواق العالمية”.

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