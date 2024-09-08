المالية النيابية:(14) تريليون ديناراً التلاعب في جداول موازنة 2024

المالية النيابية:(14) تريليون ديناراً التلاعب في جداول موازنة 2024
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بغداد/ شبكة أخبار العراق – أكد عضو اللجنة المالية حسين مؤنس، اليوم الاحد، ان التلاعب الذي حصل في جداول موازنة 2024 بلغ اكثر من 14 ترليون دينار.وقال مؤنس في تصريح  صحفي، ان “رئاسة الوزراء ارسلت كتابا الى مجلس النواب لوجود تلاعب بجداول الموازنة قبل إرسالها لرئاسة الجمهورية”، مشيراً الى ان “التلاعب بلغ أكثر من 14 ترليون دينار”.وتابع ان، ” اللجنة المالية في البرلمان وضعت لجنة خاصة للوقوف على الحقيقة وكشف الخطأ الحاصل”، لافتاً الى ان “هنالك ثلاث موازنات واحدة ارسلت من قبل رئاسة البرلمان والاخرى ارسلت لرئاسة الجمهورية والتي كانت تحمل اخطاء في مجلس النواب”.واتم مؤنس حديثة: ان “مجلس النواب رفع كتابا رسميا للقضاء وبإنتظار بت القضاء بالأمر”.يذكر ان موازنة 2024 تجاوزت جميع المدد الدستورية بسبب تلاعب كبير في جداولها مما اخر إقرارها.

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