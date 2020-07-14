المالية النيابية:22 منفذاً حدودياً خارج سيطرة الدولة

المالية النيابية:22 منفذاً حدودياً خارج سيطرة الدولة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة المالية النيابية ،الثلاثاء،عدد المنافذ “غير المسيطر عليها” في الشمال الجنوب، فيما شددت على مراقبة مزاد بيع العملة وأين تذهب أمواله، في ظل الفساد المستشري بالبلاد.وقال عضو اللجنة النائب احمد حمه في حديث صحفي: إن “رئيس الوزراء مطالب اليوم بالشروع بحملة ضد الفاسدين والمافيات المتنفذة والمسيطرة على موانئ العراق في البصرة والمنافذ الحدودية كونها نقطة الارتكاز الاقتصادي للعراق“.وأضاف أن “أحد عشر منفذا حدوديا في البصرة ومثلها في إقليم كردستان العراق هي خارج سيطرة الدولة ولا أحد يعلم ما يدور فيها، سيما أن حجم الهدر فيها يقدر بنحو تسعة مليارات دولار سنويا” .وأكد حمه أن “مزاد العملة يبيع نحو 60 مليار دولار سنويا لشراء البضائع، الا انه بلا مراقبة ولا توجد شروط لاستيراد البضائع ما يجعل الهدر يصل في الاستيراد لمليارات الدولارات التي هي من حق الشعب“.

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