المالية النيابية:(228) تريليون دينار حجم موازنة 2024

المالية النيابية:(228) تريليون دينار حجم موازنة 2024
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلن رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب عطوان العطواني، اليوم الاربعاء (27 آذار 2024)، حجم موازنة 2024، فيما اشار الى انها بلغت 228 ترليون دينار .وقال العطواني في بيان ، إن “موازنة 2024 بلغت 228 ترليون دينار”. وفي (18 آذار 2024)، ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اجتماعاً خاصاً لمناقشة جداول الموازنة العامة الاتحادية لعام 2024 وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ، إن “السوداني، ترأس اجتماعاً خُصص لمناقشة جداول الموازنة العامة الاتحادية لعام 2024، وتقديم الأولويات في أبواب الصرف ودعم المشاريع الخدمية والاقتصادية والاجتماعية، والمشاريع الستراتيجية، ضمن مسار موازنة السنوات الثلاث (2023، 2024، 2025)”.

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