المالية النيابية:(25) تريليون دينار تخصيصات قانون الأمن الغذائي

المالية النيابية:(25) تريليون دينار تخصيصات قانون الأمن الغذائي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، عن آخر التعديلات والمناقلات التي اجريت على قانون الدعم الطارئ الذي ينتظر التصويت عليه في جلسة مجلس النواب المقرر عقدها اليوم.وقال عضو اللجنة جمال كوجر لوكالة الأنباء الرسمية ، ان “قانون الدعم الطارئ اجريت عليه بعض التعديلات والاضافات وتخفيض التخصيصات من بينها، اضافة 400 مليار دينار الى وزارة الدفاع جرى مناقلتها بواقع 200 مليار من وزارة الزراعة وكذلك 200 مليار من وزارة التجارة”.واشار الى “تخصيص 150 مليار دينار من اجل تغطية شراء أدوية مرضى السرطان والثلاسيميا بعد مناقلتها من تخصيصات وزارة الكهرباء”، مشيرا الى “تخصيص 15 الف عقد جديد لخريجي البكالوريوس لثلاث سنوات وبراتب 300 الف دينار على ان يتم توزيع هذه العقود على 15 محافظة ضمن تخصيصات تنمية الاقاليم”.ولفت الى ان “قانون الامن الغذائي قسم وفق جدولين (أ ، ب)، حيث تضمن جدول (أ) المتعلق بتخصيص 10 تريليونات ونصف الترليون دينار والتي تشمل الوجه الحقيقي لقانون الامن الغذائي والمتعلق بشراء الحبوب ودفع مستحقات الغاز والرعاية الاجتماعية ومستحقات الفلاحين والطبقات الهشة”، لافتا الى ان “هناك 14 تريليون ونصف الترليون دينار ضمن جدول (ب)، جرى الاتفاق عليها بصرف نصف المبلغ على ان يتم تاجيل النصف الاخر بعد تشكيل الحكومة”.واكد ان “هناك شبه اتفاق على تمرير قانون الدعم الطارئ ضمن جلسة مجلس النواب المقرر عقدها اليوم”.

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