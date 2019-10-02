المالية النيابية:37 مليار دولار العجز في موازنة 2020

المالية النيابية:37 مليار دولار العجز في موازنة 2020
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة المالية النيابية، الاربعاء، عن قيام الحكومة بتخفيض العجز في موازنة 2020 من 72 تريلون دينار الى نحو 37 تريلون، مبينة ان الرقم سيتم تخفيضه بحسب توجيهات النقد الدولي.وقال عضو اللجنة جمال سيدو في تصريح  صحفي، إن “الحكومة وضعت الميزانية التخمينية على اساس احتياج المحافظات والدوائر دون اي تخفيض ما بلغ بنحو 72 تريلون دينار”.وأضاف سيدو، ان “تدقيق الارقام والغاء بعض المشاريع والمطالب للمحافظات ادى الى تخفيض العجز في الموازنة بنحو 37 تريلون كذلك تخفيض الموازنة العامة البالغة بنحو 139 تريلون “.واشار الى ان “الحكومة ستلجأ الى تخفيض العجز بعد وصولها بشكل نهائي اليها بسبب طلب النقد الدولي والجهات الرقابية بخفض العجز في الموازنات والاعتماد على مصادر غير نفطية”. 

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