المالية النيابية:(5) مليار دولار إيرادات العراق غير النفطية خلال العام الحالي

المالية النيابية:(5) مليار دولار إيرادات العراق غير النفطية خلال العام الحالي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قدرت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء  وصول الإيرادات غير النفطية للعام الحالي، بـ5 مليار دولار من أصل 10 مليار كان من المفترض تحقيقيها خلال هذا العام.وقال عضو اللجنة أحمد حمه في حديث صحفي، إن “الإيرادات غير النفطية تشمل ما يحصل عليه العراق من إيرادات المنافذ الحدودية من خلال الضرائب على دخول البضائع والسلع والرسوم الحكومية، وما يصدره العراق من بعض المحاصيل الزراعية وكذلك الاسمنت“.وأضاف أن “وزارة المالية لم تزودنا منذ وقت طويل بالإيرادات غير النفطية أو الصادرات غير النفطية التي يعمل العراق على تصديرها إلى الخارج، لكن سنويا يجب أن يكون إيراد تلك المواد 10 مليار دولار“.وبين أنه “في الوقت الحالي نعتقد أن العراق حصل على ما يقارب 5 مليار دولار من الإيرادات غير النفطية”، لافتا إلى أن “قانون الإدارة المالية يقسم تلك الأموال ما نسبته 50% إلى المحافظات التي فيها منافذ وباقي المبلغ يحول الى وزارة المالية”.

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