المالية النيابية:(60) تريليون دينار الموازنة الاستثمارية في 2023

المالية النيابية:(60) تريليون دينار الموازنة الاستثمارية في 2023
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت اللجنة المالية النيابية، أن الموازنة الاستثمارية ستقدر بحدود 60 ترليون دينار في موازنة 2023، فيما استبعدت انخفاض اسعار النفط دون الـ 80 دولارا.وقال عضو اللجنة النائب جمال كوجر في حديث صحفي، أن “رئيس الوزراء سيركز على الموازنة الاستثمارية”، لافتا الى ان “النقاشات النيابية لن تطول بشان موازنة 2023″.وأضاف، أن ” أسعار النفط لن تنخفض دون 80 دولارا”، مؤكدا أن “الموازنة الاستثمارية ستكون بحدود 60 ترليون دينار”.وأشار كوجر إلى ان “هناك حديث عن رز متعفن في موانىء أم قصر”، مبينا أن “ادراج تعيينات في الموازنة ليس من صلاحية المالية النيابية”.

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