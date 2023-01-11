المالية النيابية:60 تريليون دينار رواتب موظفي الدولة في موازنة 2023

المالية النيابية:60 تريليون دينار رواتب موظفي الدولة في موازنة 2023
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب، الأربعاء، عدد الدرجات الوظيفية المدرجة في موازنة 2023.وقال عضو اللجنة معين الكاظمي  في حديث صحفي :إنه “تم تضمين تخصيصات في موازنة 2023، لأكثر من 250 ألف درجة إلى وزارة التربية، وكذلك 74 ألف درجة وظيفية للأوائل وحملة الشهادات العليا”، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.وأضاف، أن “هناك 102 ألف درجة وظيفية في وزارة الكهرباء لتحويل أصحاب العقود إلى الملاك الدائم”، مؤكدا أن “عدد الموظفين في مؤسسات الدولة سيتجاوز ثلاثة ملايين ونصف مليون موظف”.ولفت إلى أن “تبعات ذلك سترفع قيمة رواتب الموظفين من 42 ترليون دينار إلى 60 ترليون دينار”، مشدداً على “دعم القطاع الخاص وتشجيع المعامل وسن قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد”.وتابع أن “رئيس الوزراء قدم برنامجاً حكومياً، يتضمن دعم القطاع الخاص والاستثمار الزراعة والصناعة والسياحة وإيجاد فرص عمل للشباب في القطاع الخاص”، موضحاً أن “هذا التوجه يستلزم ضبط الحدود ومنع الاستيراد وفرض ضرائب على المستورد ودعم المنتج الوطني”.

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