المالية النيابية:60% نسبة العجز في موازنة 2020

المالية النيابية:60% نسبة العجز في موازنة 2020
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال احمد، ان العراق يعتمد بنسبة تتجاوز الـ 95 بالمئة على النفط في تأمين مبالغ الموازنات الشهرية، لافتا الى ان رواتب الموظفين لن تشهد تأخير في التسليم بعد ماحصل الشهر الماضي من ارباك في التسليم نتيجة تأخر المصادقة على قانون الاقتراض.وقال احمد في حديث صحفي، ان “الموازنة التشغيلية الطارئة التي رسمتها الحكومة السابقة بلغت 7 مليارات دولار شهريا، وفي الوضع الراهن لايمكن للحكومة الحالية ان تقدم هذا المبلغ”.وأضاف ان “العجز في الموازنة يصل الى 60%، وبالتالي فأن الحكومة غير قادرة على تقديم موازنة بهذا العجز”.وبين ان “الخزينة المالية خاوية بحسب تأكيدات الحكومة، حيث تعتمد بنسبة 95.7 على مواد النفط”، لافتا الى ان “رواتب الموظفين لن تشهد أي تأخير بعد ماحصل ارباك برواتب شهر حزيران نتيجة التحويل المالي وتاخر المصادقة على قانون الاقتراض”.

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