المالية النيابية:7 مليارات دولار سنوياً إيرادات العتبات لم تدخل خزينة الدولة بل تذهب إلى جيب نجل السيستاني!!

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة المالية النيابية، النائب جمال احمد كوجر، السبت، عن حجم الفساد في الإيرادات العامة للدولة، فيما أكد وجود وزارات لاتعلم الحكومة بعدد موظفيها.وقال كوجر، في حديث صحفي، إن “هناك فسادا كبيرا في المنافذ الحدودية وايرادات العتبات، وهيئة المنافذ قالت إن اغلاق منفذ واحد سيكلف الدولة خسائر بـ 6 مليار دولار بينما هي تقول ان الموارد من المنافذ جميعها على مستوى العراق تبلغ سنوياً 10 مليار دولار”.وأضاف كوجر: “اذا اعدنا هيكلة المنافذ الحدودية سيكون بالإمكان سد نسبة كبيرة من العجز لان الكثير من الأموال ستدخل للدولة”، مشيراً إلى أن “العتبات المقدسة توفر إيرادات كبيرة ايضا نحو 7 مليارات دولار لا تدخل خزينة الدولة بل تحت سيطرة نجل السيستاني، ولكن بالمقابل الدولة تصرف عليها دون ان تتحدث عن مصير ما يتم استحصاله منها”.وتابع، أن “أسعار النفط غير ثابتة وتخطيط الدولة مقلق جداً اذ لا توجد إيرادات غير نفطية، والاعتماد على النفط فقط غير صحيح، ويعرض مصير البلد لكوارث”، مشيراً إلى أن “الغاء الموازنة الاستثمارية لتقليل الانفاق يعني بدء الموت البطيء للدولة”.وشدد عضو اللجنة المالية النيابية على ضرورة “تحويل الرواتب الى البطاقة الذكية للتعرف على الموظفين الذين يستملون اكثر من راتب لحجبها”، مؤكداً أن “هناك وزارات في الدولة لا تعلم عدد موظفيها بسبب الترهل”.وفي وقت سابق دعا النائب عن تحالف البناء، حسين عرب، المجلس الاعلى لمكافحة الفساد الذي أقر بوجود مخالفات واشكاليات في المنافذ إلى “مكافحة عمليات تقاسم واستحواذ العصابات على المنافذ بشكل غير قانوني”.وأضاف عرب، في حديث صحفي أن “ايرادات منافذ كردستان لا تدخل حتى الان ضمن خزينة الدولة”، مؤكداً أن “ضم تلك المنافذ للسلطة الاتحادية يخضع الى التفاهمات السياسية بين بغداد واربيل، وعلى وزير المالية فؤاد حسين، تحديد موقفه من تلك الخروقات”.