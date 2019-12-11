المالية النيابية:894.848 مليار دولار المصروف الفعلي من قبل الحكومات خلال 15 سنة فقط

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي، اليوم الاربعاء، إجمالي المصروف الفعلي لموازنات العراق منذ 2004 وحتى 2018.وكتب التميمي في تغريدة على حسابها في موقع تويتر: “إجمالي المصروف الفعلي (الجاري وإستثماري) للفترة (2004-2018) مبلغ قدرهُ (894,848) مليار دولار وبنسبه 76,88%”.وأضافت: “أما المصروف الفعلي الاستثماري فكان (206,86) مليار دولار وبنسبه 23,12%”.ويوم الإثنين (30 أيلول، 2019)، حذر النائب عن تيار الحكمة حسن خلاطي من إعادة “استنساخ” الموازنات السابقة، بقانون الموازنة الاتحادية للعام 2020.وقال خلاطي في حديث صحفي، إن “المهم في مسودة قانون موازنة 2020 أن تقدم ما ينفع المواطنين، فهم يبحثون عن فرص عمل وتطوير اقتصادي وبنى تحتية، وخدمات”.وبيّن أنه “إذا بقت موازنة 2020، كموازنة مستنسخة عن الموازنات السابقة، والتغيير يكون بسيطا في بعض الأرقام، فهذا يعني أننا لن نقدم أي شيء جديد لاقتصاد لبلد وكذلك للمواطنين”، مضيفاً أنه “من أجل النهوض باقتصاد العراق نحتاج الى برامج ناهضة تخرج عن الروتين المتبع في إعداد الموازنات”.