المانيا:العراق سيكون أرضية خصبة للإرهاب في حال انسحاب قوات التحالف الدولي

المانيا:العراق سيكون أرضية خصبة للإرهاب في حال انسحاب قوات التحالف الدولي
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بغداد/شبكة أخبار العراق- قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الاثنين (13 كانون الثاني 2020)، إن العراق سيكون أرضية خصبة للإرهاب في حال انسحاب قوات التحالف الدولي من البلاد.وقال ماس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني في عمان، إنه “يجب على إيران عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وبالأخص العراق”، مبيناً أنه “يخشى من سحب قوات التحالف الدولي من العراق”.وأضاف ان “التواصل مع الأردن مستمر كونه وسيط مهم للاستقرار في المنطقة”، داعيا إلى “عدم التصعيد في المنطقة ودعم أمن واستقرارها”.وأوضح ماس، أن “ألمانيا تتابع المجريات في إيران”، لافتاً إلى أن “للإيرانيين الحق في التعبير عن الرأي دون مواجهة العنف”.فيما أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن “المنطقة تشهد خلال الفترة الحالية تحديات كبيرة ومتصاعدة، موضحا أن بلاده تدعو لخفض التصعيد”.وأشار إلى أن “ألمانيا قدمت مساعدات للأردن، ونتابع معها التنسيق لإيجاد آفاق أوسع للتعاون، وأن الزيارة الألمانية تأتي في ظل أزمات تشهدها المنطقة ويجب حلها بالحوار ولا تحتمل اي حلول أخرى أو تصعيد”.وبين الصفدي أن “حل التوتر في المنطقة يجب أن يكون عبر الحوار لأن المنطقة لا تتحمل حربا جديدة”، مشيرا إلى “العراق مهم في مكافحة الإرهاب وحريصون على أمنه واستقراره”.

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