المانيا:حظر الغاز الروسي ليس من مصلحة بلادنا

المانيا:حظر الغاز الروسي ليس من مصلحة بلادنا
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 بغددا/ شبكة أخبار العراق- قال البنك الاتحادي الألماني السبت في تقرير، إن حظرا فوريا على مستوردات الغاز الروسي بسبب الحرب في أوكرانيا، قد يدخل الاقتصاد الألماني في مرحلة من الركود، ولكن الانكماش الاقتصادي سيكون أضعف من ذلك الذي شهدته ألمانيا في العام الأول على جائحة كوفيد-19، وفق ما نقلت شبكة يورنيوز الأوروبية.وقال البنك الذي يعتبر المصرف المركزي لألمانيا، إن حظرا فوريا على الغاز سيكلف ألمانيا نحو 165 مليار يورو، مضيفا أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في العام الحالي سينخفض بنسبة 2 بالمئة تقريباً مقارنة بعام 2021.وقال المصرف في التقرير، إن الاقتصاد الصناعي الثقيل لألمانيا سيتأثر بالعواقب المؤلمة لنقص الغاز في السنوات المقبلة، مضيفا أن “معدل التضخم أعلى بكثير لفترة أطول من الوقت”.ويشكل الغاز الروسي نحو 55 بالمئة من مجموع الغاز الذي تستهلكه ألمانيا، ويستخدم نحو الثلث منه لتلبية احتياجات صناعية وكيميائية.

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