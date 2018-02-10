المانيا تجدد دعمها للعراق والحرص على سيادته الوطنية
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بغداد/شبكة أخبار العراق- بحث رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، اليوم السبت، مع وزيرة الدفاع في جمهورية المانيا الاتحادية أورسولا فون دير لين، العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرا الى ان استعداد العراق لتقديم خبراته الواسعة الى كل الدول.ذكر بحسب بيان صدر عن مكتب معصوم الاعلامي، انه وخلال استقباله لفون دير لين، شدد على “عمق علاقات الصداقة التاريخية التي تربط العراق والمانيا واستعداد بلاده لتطويرها في كافة المجالات الاقتصادية والانتاجية فضلا عن العلاقات العسكرية والامنية”، لافتا الى “سعة آفاق التعاون المستقبلية بين البلدين الصديقين مرحبا بمشاركة المؤسسات الالمانية في اعمار العراق وبالخبرات الالمانية في تطوير الصناعة والزراعة“.وأكد معصوم على “أهمية مواصلة التنسيق بين الدول الصديقة للقضاء على الارهاب بشكل نهائي”، معربا عن “استعداد العراق لتقديم خبراته الواسعة الى كل الدول الصديقة ومنها الدول الاوربية لدعم خططها لمكافحة الجماعات الارهابية“.وثمن “الدعم العسكري والانساني الالماني للعراق ومبادراتها الايجابية لدعم وحدة واستقرار العراق وازدهاره”، مشيدا بـ”تمسك العراقيين كافة بالنظام الديمقراطي في اطار عراق موحد ومتقدم“.من جانبها، اعربت فون لين عن “تثمين المانيا لإداء القوات العراقية وانتصارها في الحرب ضد الارهاب مجددة دعم بلادها الكامل للعراق ضد الارهاب وحرصها الثابت على وحدته وسيادته وتطور نظامه الديمقراطي ودعمها لحل كافة الخلافات الداخلية على اساس القانون، واكدت استعداد المانيا توسيع التعاون العسكري مع العراق كما رحبت بدعوة الشركات الالمانية بالمشاركة في اعمار العراق”.