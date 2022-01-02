المانيا تغلق بعض محطاتها النووية

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- شبكة اخبار العراق
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الإطار التنسيقي:سنقتحم البرلمان بإعلاننا الكتلة الأكبر
ائتلاف المالكي:لرئيس الجمهورية صلاحية تأجيل إنعقاد الجلسة البرلمانية الأولى إلى يوم (11 ) من الشهر الجاري
قبلان:عرقلة الجلسة البرلمانية الأولى لا تصب في صالح الأحزاب الرئيسية
حزب بارزاني:الأسبوع الحالي سيكون حاسما للتحالفات السياسية
ائتلاف المالكي: لا تجديد للرئاسات الثلاث
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الموارد المائية:تركيا التزمت بإعطاء العراق حصته المائية
نائب كردي:حكومة الكاظمي مستمرة بإرسال (200) مليار دينار شهرياً للإقليم
الشركة العامة لصناعة الادوية تعلن عن تطوير مشاريعها بطريقة الاستثمار
نائب سابق:إنجازات حكومة الكاظمي الاقتصادية “وهمية”
صالح: البنك المركزي وضع ميزان المدفوعات في وضع إيجابي
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- رياضية
تعرف على أهم المباريات الأجنبية التي تجري اليوم
تقرير:ريال مدريد يعد الجهة الوحيدة التي ربما ينتقل إليها “مبابي”
محمود:منتخبنا الوطني يستعد لبطولة ” كأس العالم”
نادي برشلونة يعلن عن تعاقده مع اللاعب فيران توريس
الاتحاد العراقي لكرة القدم:العاشر من الشهر المقبل موعداً لإنطلاق المرحلةِ الثانية من دوري الدرجة الأولى
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- تحقيقات
إيران وأحزابها وميليشياتها وراء تدمير المجتمع العراقي بالمخدرات
قطع المياه عن العراق من قبل إيران وتركيا جراء حكم الخونة واللصوص وإطلاق خزين السدود ليس حلاً
الصدر:سنشكل حكومة أغلبية وطنية ولاأتلقى أوامر من الخارج
تيار الحكيم:نسعى لتشكيل حكومة “مؤقتة” لإجراء انتخابات مبكرة !!
لاعب كرة عراقي يلقي بنفسه للموت من اجل انقاذارواح سويديين من موت محقق
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- متابعات خاصة
لا شرقية ولا غربية..الحكومة المقبلة بتحالف التيار الصدري والإطار الإيراني!!
50% من الشعب العراقي جائع بسبب الفشل والفساد والنفوذ الإيراني
تقرير أمريكي استقصائي يفضح فساد العائلة البارزانية
تقرير أمريكي: لن يستقر العراق بوجود النفوذ الإيراني وحشدها الشعبي وأحزابه
شيعة العراق لقنوا الحشد الشعبي وأحزابه درساً قاسياً في الانتخابات
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- منوعات
- صورة وتعليق
احفظوا ” وجوه” جزء من خونة العراق
الكاظمي يخصص ملياري دولار سنوياً للحشد الإرهابي ويرفض تعيين حملة الشهادات العليا!!
نائب سابق:ضعف الكاظمي وعدم وطنيته شجع إيران على قطع المياه عن العراق
مصدر مسؤول:الكاظمي أغلق ملف محاولة اغتياله!
تحالف الخنجر: الخلافات ما زالت قائمة مع تحالف الحلبوسي بشأن تشكيل وفداً موحداً للتفاوض مع الاخرين
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- اذاعة INN